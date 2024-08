Ancelotti elogia Endrick após estreia no Real: ‘Raro ver um jogador assim’

O Real Madrid iniciou sua série de amistosos nos Estados Unidos com derrota. Na noite desta quarta-feira (31), a equipe merengue perdeu para o Milan por 1 a 0, na estreia de Endrick, que atuou durante 45 minutos. No entanto, apesar do resultado, o técnico Carlo Ancelotti fez questão de elogiar o brasileiro, no qual o classificou como um “jogador raro”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos. Ele tem algo especial. É capaz de atingir velocidade máxima em curto espaço e é muito habilidoso. É muito raro ver um jogador assim”, disse Ancelotti após amistoso de pré-temporada.