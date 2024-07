Zé Vitor se despede do Vasco nas redes sociais: ‘Honra e gratidão’

Uma publicação compartilhada por Zé Vítor (@zevitor)

Na temporada passada, o clube carioca renovou o contrato do defensor até o fim de 2026. Na disputa do Carioca e da Série C, aliás, ele defendeu as cores do Volta Redonda e finalizou o empréstimo recentemente.

Por fim, na negociação com o União Leria, o Vasco não receberá uma compensação financeira pela transferência. No entanto, o clube ficará com 50% dos direitos econômicos de Zé Vitor. O contrato do jogador, de 22 anos, será de três temporadas.

