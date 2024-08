Weverton define fase do Palmeiras: “Pior da era Abel”

O goleiro Weverton definiu o atual momento do Palmeiras de Abel Ferreira. Ele reconheceu que o momento não é bom, afinal, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos (Botafogo, Fluminense, Vitória e Palmeiras).

“Acho que é sim (pior momento). Não me lembro de tantas derrotas em sequência. Não estamos acostumados a viver com isso, por todos esses anos que conquistamos. É saber ter tranquilidade em todos os momentos e que tudo se resolve com trabalho. Domingo é uma boa oportunidade de ter uma boa apresentação e dar a volta por cima que acho que seria algo muito especial. Faremos tudo possível para dar essa volta na semana que vem”, comentou Weverton, à Amazon Prime.

Com esta má fase, o Palmeiras vê duas taças ficarem um pouco mais distantes. Afinal, precisa golear o Flamengo em São Paulo para poder se classificar na Copa do Brasil. Vitória por dois gols de diferença leva a disputa para os pênaltis. Já triunfos por um gol de diferença ou novo tropeço.