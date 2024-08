Vegetti marca no fim e Vasco empata com Atlético-GO pela Copa do Brasil

A expressão “quem não faz, leva” prevaleceu no Antônio Accioly. O Atlético-GO criou muitas chances de fazer gols, mas não aproveitou. O Vasco, então, foi mais eficiente e buscou um empate heroico por 1 a 1 com o Dragão, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Emiliano Rodríguez marcou no início do primeiro tempo para os donos da casa, mas Vegetti deixou tudo igual no fim e salvou o Cruz-Maltino.

Com o resultado, quem vencer se classifica para as quartas de final. Um novo empate, aliás, leva a partida para os pênaltis. Os times voltam a se encontrar, às 21h45, na terça-feira, em São Januário. Antes disso, o Cruz-Maltino enfrenta o Bragantino, no sábado, às 19h, na Colina. O Dragão, por sua vez, encara o Botafogo, no sábado, às 20h, também no Accioly. Ambos jogos são pela 21ª rodada do Brasileirão.

Vasco apático

O Vasco levou um banho de água fria logo no início do jogo. Emiliano Rodríguez abriu o placar logo aos seis minutos após bom passe de Luiz Henrique. É perigoso, especialmente, em uma competição mata-mata. Depois disso, o Cruz-Maltino, aliás, sentiu o gol e parecia estar em câmera lenta. Muitos erros de passes e nenhuma construção. A melhor chance, aliás, aconteceu com David após cobrança de escanteio de Coutinho. Luiz Fernando, por sua vez, teve liberdade para criar situações de gols e Shaylon quase marcou dois golaços após tramas rápidas no ataque. Poderia, sem dúvidas, sair com mais gols para o intervalo.