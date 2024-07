Vasco busca voltar às quartas da Copa do Brasil após nove anos

Ao entrar em campo contra o Atlético-GO, na noite desta quarta-feira (31), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Vasco dará início à tentativa de voltar a uma fase que não alcança desde 2015 na Copa do Brasil. Afinal, o Cruz-Maltino quer retornar às quartas de final.

Campeão em 2011, o Gigante da Colina não sabe o que é figurar entre os oito melhores do torneio há nove temporadas. Foi quando a equipe, à época treinada por Jorginho, superou a desconfiança e passou pelo arquirrival Flamengo, em jogos emocionantes, no Maracanã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Vegetti tenta encerrar jejum pelo Vasco na Copa do Brasil