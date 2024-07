Santos anuncia a contratação do atacante Billy Arce

Atacante deixou o Once Caldas e assinou com o Peixe até o final de 2025. É o primeiro reforço do clube neste meio de temporada

O Santos anunciou a contratação do atacante Billy Arce. O jogador de 26 anos, que estava no Once Caldas, assinou com o Peixe até o final de 2025. O Alvinegro Praiano, aliás, fica com 50% dos direitos do atleta e arcará com luvas e salários. É o primeiro reforço do clube neste meio de temporada.

A negociação se arrastava desde o meio de julho, mas um entrave com o empresário do jogador quase melou o acordo. O Santos foi surpreendido, no último sábado, com um pedido do agente de Billy Arce pelo pagamento de sua comissão à vista e pelo recebimento das luvas em um tempo menor que o combinado. Contudo, o Peixe bateu o pé com o que já estava acertado e o representante do atleta voltou atrás.