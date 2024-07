Rennes oficializa proposta por Fabrício Bruno, do Flamengo

Clube francês tem interesse em 90% dos direitos econômicos do jogador; valor é um pouco maior do que a recusada pelo zagueiro recentemente

Fabrício Bruno, de novo, entra na mira de um clube europeu nesta temporada. Dessa vez, o Rennes, da França, que já tinha mostrado interesse no jogador na última semana, formalizou, portanto, a proposta pelo zagueiro nesta quarta-feira (31). Em boa fase, o jogador é um dos destaques da equipe nesta temporada, principalmente na defesa. Ele é titular absoluto no time de Tite.

O clube francês tem interesse em comprar 90% dos direitos econômicos por 14 milhões de euros (cerca de R$ 85,7 milhões), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus, por quatro temporadas de contrato. Esse valor é um pouco maior do que o West Ham, da Inglaterra, ofereceu recentemente por 100% dos direitos econômicos do zagueiro.

Ele recusou a proposta do clube inglês. O jogador ficou bem perto de deixar o rubro-negro rumo à Inglaterra por cerca de R$ 84 milhões, mas desistiu da transferência por conta do alto custo de vida em Londres, além de uma mudança repentina, que afetaria a vida da família do zagueiro, com um filho de 2 anos e sua esposa grávida.