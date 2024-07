Rebeca é alvo de golpe horas após conquistar medalha de bronze

“Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp. Por favor, não mandem dinheiro para ninguém. São 4h da manhã daqui”, detalhou a atleta.

Rebeca dormia até que seus familiares buscaram fazer contato para avisá-la da tentativa de golpe. Assim, já na madrugada desta quarta-feira (31), ela utilizou sua conta do Instagram para alertar seus seguidores. A ginasta esclareceu que não era ela quem estava realizando o contato e pedindo dinheiro.

“Eu não mudei de número, não sou eu”, complementou e depois disse que voltaria a descansar.

Os criminosos usaram uma foto de Rebeca como tentativa de convencimento a pessoas próximas da ginasta. Assim, os criminosos tentaram tirar dinheiro das pessoas ao indicar que precisava ressarcir seu preparador da seleção por pagar uma conta de R$ 300. Aliás, eles prometeram que devolveriam o dinheiro no dia seguinte.

Rebeca é protagonista em conquista inédita de medalha

Rebeca Andrade comandou a reação da Seleção Brasileira de ginástica feminina em uma final que começou com bastante tensão. Prova disso é que as brasileiras deixaram a sexta posição e atingiram o pódio. A equipe assegurou a inédita medalha de bronze somente na apresentação do último aparelho.