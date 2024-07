Promessa da Argentina troca a Juventus pela Roma

Matìas Soulé, de 21 anos, deixa a Velha Senhora e assina contrato com o clube da capital da Itália até 2029

A Roma anunciou, nesta terça-feira (30), a contratação do atacante Matìas Soulé, de 21 anos. Assim, o clube italiano irá pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 183,4 milhões) à Juventus pelo argentino, que assinou contrato de cinco anos com a equipe da capital.

Na carreira, o atacante passou pelas divisões de base do Vélez Sarsfield, até que na temporada 2019/20 defendeu as cores do sub-18 da Velha Senhora. Na temporada 2021/22, ele estreou entre os profissionais.