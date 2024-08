Pedro celebra marca pessoal, mas lembra: ‘Nada ganho’

Agora, são 136 gols em 260 partidas pelo Rubro-Negro. Além do primeiro gol do Flamengo, Pedro começou a jogada do segundo tento do Fla.

Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras , o atacante Pedro celebrou mais um gol pelo Rubro-Negro. E não foi um tento qualquer, afinal, ele chegou aos 29 tentos pelo clube neste ano em partidas oficiais. Assim, igualou a marca de 2022, quando precisou de 59 partidas para tal. Em 2024, são 39 partidas até aqui.

“Foi bonita a jogada coletiva, na roubada de de bola minha, no passe (errado) do Gustavo (Gómez), pude dar no De La Cruz, que achou o Luiz Araújo. Jogada combinada como sempre tentamos fazer ali na frente. Com a qualidade que a gente tem ali, precisa ter essa calma. Mas não tem nada ganho, como falei, temos que focar na segunda partida”, acrescentou o camisa 9, em entrevista a Amazon Prime.

Por fim, Pedro alertou que o 2 a 0 na ida não assegura a vaga do Flamengo nas quartas de final. Para se classificar, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que avança de fase.

“Placar bom, mas não tem nada ganho. Tem o segundo jogo na casa deles e vai ser difícil, em um campo que não estamos acostumados, mas é trabalhar, focar no jogo que temos no Brasileirão sábado (contra o São Paulo) e, semana que vem, conquistar a classificação”, concluiu Pedro, que não jogará diante do Tricolor, suspenso.