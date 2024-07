Nos acréscimos, Botafogo-SP arranca empate com Avaí pela Série B

O próximo desafio do Botafogo-SP na Série B será diante do Coritiba, também pela 19ª rodada. O duelo ocorre no sábado (3 de agosto), às 17h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Jogos da 18ª rodada da Série B

Sábado (27)

Coritiba 1×0 Chapecoense

Mirassol 1×0 Operário

Sport 3×1 Ponte Preta

Domingo (28)

Guarani 1×0 Brusque

CRB 1×1 Santos

América MG 2×2 Ceará

Terça (30)

Avaí 1×1 Botafogo SP

Goiás x Amazonas FC – Adiado (ainda sem data definida)

