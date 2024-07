Mbappé compra clube da segunda divisão da França

Fundo de investimento administrado pela família do craque tornou-se o novo acionista majoritário do Caen, com investimento milionário

A família de Kylian Mbappé assegurou a compra do Caen, clube da segunda divisão da França. A confirmação do negócio foi feita pelo próprio clube, nesta quarta-feira (31), por meio das redes sociais. Assim, a ‘Coalition Capital’, fundo de investimento administrado pela família do craque, tornou-se o novo acionista majoritário do Caen, com investimento de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões), de acordo com informações do jornal francês ‘Le Parisien’.

Além disso, Mbappé esteve perto de representar o Caen antes de se transferir para o Monaco, em 2012, e o clube também é o mesmo em que N’Golo Kanté, companheiro de equipe do camisa 10 na Euro 2024, começou a ganhar destaque no futebol.

Ao mesmo tempo, o Caen tornou-se o primeiro time de futebol do conglomerado liderado por Fayza Lamari, mãe de Mbappé. Antes, ele pertencia ao grupo norte-americano ‘Oaktree’, dono da Inter de Milão.