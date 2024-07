Matheus Martins é regularizado e já pode estrear pelo Botafogo

Jogador apareceu no BID nesta quarta-feira e pode fazer sua primeira partida pelo Alvinegro contra o Atlético-GO, no sábado

Matheus Martins, novo reforço do Botafogo, já pode estrear na próxima rodada. O atacante teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol na tarde desta quarta-feira (31) e está regularizado para fazer sua primeira partida vestindo a camisa do Alvinegro.

Dessa forma, o jogador já fica à disposição do técnico Artur Jorge para o confronto contra o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, no próximo sábado (3), às 20h, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca briga pela liderança da competição. Atualmente, é o segundo colocado, com 40 pontos.

Matheus, no entanto, não vai poder atuar no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Bahia na próxima semana, pois as inscrições para esta fase se encerraram antes de ele chegar ao clube. Contudo, o clube vai inscrever o atleta para a Libertadores. O Botafogo enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de final da competição.