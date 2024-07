Juventude x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma pequena pausa no Brasileirão para voltar a atenção para a Copa do Brasil. O principal mata-mata do país chega com as oitavas e, nesta quinta-feira (1º de agosto), Juventude e Fluminense dão início à busca por vaga nas quartas de final. A partida de ida ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), a partir das 19h (de Brasília). Saiba, então, as informações sobre este duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV e Premiere.

