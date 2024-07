Jogos Olímpicos: Flavia Saraiva exibe olho roxo após queda antes do bronze

A ginasta Flavia Saraiva carrega a marca do bronze além da medalha após disputar a competição por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. A brasileira sofreu uma queda enquanto aquecia para a execução dos movimentos e acabou cortando o supercílio. Nesta quarta-feira (31), em uma publicação em rede social, a atleta exibiu o olho roxo por consequência do acidente.

Flavia Saraiva com o curativo depois que caiu das barras assimétricas – Foto: AFP via Getty Images

Em seu perfil no Instagram, Flavia fez um vídeo no story onde mostra a consequência do corte acima do olho direito. Após levantar o óculos, a brasileira exibiu o curativo e o inchaço na região, além do hematoma roxo. Apesar disso, ela ainda brincou com a situação.