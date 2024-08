Jogos Olímpicos: Bia Ferreira garante medalha no boxe; Calderano avança no tênis de mesa

O dia em Paris 2024 também o terceiro pódio para o Brasil no judô escapando por uma penalidade a Rafael Macedo na reta final de luta. Crédito: Jogada 10

A quarta-feira (31/7) dos Jogos Olímpicos de Paris terminou com a garantia da quinta medalha para o Brasil. No entanto, a cor ainda será conhecida. A boxeadora Beatriz Ferreira, prata em Tóquio-2020, derrotou a holandesa Chelsey Heijnen e avançou para a semifinal da categoria peso-leve (até 60kg). Assim, levará no mínimo o bronze, pois na modalidade não há disputa de terceiro lugar. No masculino, Luiz Oliveira deu adeus aos Jogos ao perder para o americano Jahmal Harvey, pela categoria até 57 kg. O mesa-tenista Hugo Calderano, outro forte candidato a medalha, eliminou o francês Alex Lebrun por 4 a 1 e está nas quartas de final. Em tese, o caminho ficou mais acessível com a eliminação de Wang Chuqin, número 1 do mundo, para o sueco Truls Moregard. Um dia antes, o chinês teve sua raquete quebrada acidentalmente por um fotógrafo e precisou disputar a partida com uma peça reserva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Classificação e medalha por um triz Uma vitória expressiva do Brasil no dia foi a da dupla Evandro e Arthur no vôlei de praia, que aplicou 2 sets a 0 nos canadenses Schachter e Dearing e assegurou lugar nas oitavas de final. Já na quadra, a Seleção Brasileira masculina perdeu para a Polônia por 3 sets a 2, pela segunda rodada, e ficou em situação delicada no torneio.

Além disso, a terceira medalha do judô em Paris escapou por um detalhe. Na disputa do bronze da categoria até 90 kg, Rafael Macedo foi desclassificado ao cometer uma penalidade no último golpe diante do francês Maxime-Gael Ngayap Hmabou. Finalistas e posição histórica em Jogos Olímpicos Na canoagem slalom, Ana Sátila terminou em quinto lugar na disputa do C-1. Em outra decisão, Gustavo Bala Loka foi o sexto colocado no Ciclismo BMX. Já na final dos 1.500 metros da natação, Beatriz Dizotti encerrou na sétima posição, melhor desempenho do Brasil nessa prova. A outra final que teve representante brasileiro foi na ginástica artística masculina, com Diogo Soares terminando em 23º lugar no individual geral. No triatlo, Miguel Hidalgo obteve o melhor resultado do país com o 10º lugar no masculino.