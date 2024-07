Internacional conta com retorno de titular em atividade com o grupo

Lateral-direito do Internacional voltou aos treinos com elenco após ser preservado. Thiago Maia realizou apenas trabalhos separados

O Internacional realizou mais um treino no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, em preparação para embate com o Palmeiras. A comissão técnica contou com os retornos do lateral-direito Bustos aos trabalhos no gramado, além do meio-campista Thiago Maia Contudo, o segundo fez apenas atividades em separado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O argentino foi poupado do treinamento da última segunda-feira (29), ao lado de Mercado e Rochet. A decisão tinha como objetivo realizar controle de carga. Bustos voltou ao campo, mas seus outros dois companheiros permaneceram sem participar das atividades. O lateral-direito, aliás, vive um impasse a respeito de seu futuro no Colorado. Afinal, não chegou a um acordo com o clube para renovação e também vem recebendo consultas do futebol russo.