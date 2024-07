Foto de Vini Jr com astro da NBA chama atenção por detalhe

Em seu perfil no Instagram, o jogador do Real Madrid publicou uma imagem com Kristaps Porzingis, do Boston Celtics Crédito: Jogada 10

Vini Jr segue desfrutando de suas férias antes do retorno ao Real Madrid. Em uma publicação na última terça-feira (30), o atacante exibiu alguns momentos do seu período de descanso, entre fotos sozinho e com amigos. Um dos registros traz Kristaps Porzingis, pivô do Boston Celtics, atual campeão da NBA. E um detalhe chamou atenção. Vini Jr pode conquistar a Bola de Ouro, principalmente pela temporada de destaque no Real Madrid – Foto: Divulgação/Real Madrid

Na foto, o brasileiro aparece com a camisa 10 da Inglaterra, usada por Bellingham, seu companheiro de clube. Contudo, foi a diferença de tamanho entre o jogador de futebol e o atleta do basquete que atraiu os olhares. Enquanto Vini tem 1,76m, o letão ostenta 2,21m.

Porzingis em contraste com Vini Jr: altura do letão chama atenção – Foto: Reprodução/Redes Sociais Confira encontro entre Vini e Porzingis: PORZINGIS NOSSO BRASILEIRO E NOSSO TORCEDOR DO CELTICS VINI JR ☘️☘️☘️☘️☘️ pic.twitter.com/27UEAqt0av