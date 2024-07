Flamengo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Flamengo e Palmeiras jogam, na noite desta quarta-feira (31/7), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo às 20h (de Brasília), no Maracanã, que contará com um grande público. Os times dominam o cenário brasileiro há anos e este é um dos jogos mais esperados desta fase da competição. E a Voz do Esporte fará uma grande cobertura. Inicia a sua transmissão a partir das 18h30, com um pré-jogo de primeira com todas as informações sobre esta partida. A narração é de Marcus Cassino.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Paulo Carvalho nos comentários e André Bachá nas reportagens. Este jogo é imperdível. E para acompanhar a Jornada Esportiva raiz da campeão do Prêmio Aceesp de 2023 como a melhor mídia esportiva digital (juntamente com o UOL) é só clicar na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília).