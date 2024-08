Flamengo joga muito e vence o Palmeiras no Maracanã

Envolvente desde os primeiros segundos, Mengo, num Maraca com mais de 64 mil, faz 2 a 0 na ida da Copa do Brasil e abre vantagem no duelo

Deu Flamengo no clássico com o Palmeiras, nesta quarta-feira (31/7), no Maracanã. No jogo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro fez belo jogo. Afinal, com postura ofensiva, dominou as ações desde os primeiros segundos diante de um Verdão muito recuado. Mas o time carioca teve pouca eficácia na finalização no primeiro tempo. Contudo, no segundo tempo, chegou ao gol que fez explodir um estádio com mais de 64 mil presentes com Pedro. Mais tarde, Luiz Araújo ampliou, fechando um dia de ouro, já que pela manhã o a diretoria arrematou, em leilão, o terreno para o seu estádio, na região portuária da cidade.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira, 7/8, no Allianz Parque, em São Paulo. Com a vantagem construída no Rio, o Flamengo avança às quartas de final mesmo se perder um gol. Se o Palmeiras vencer por dois gols, pênaltis. Mas se der Verdão por três gols de diferença, o gigante paulista avança diretamente para a próxima fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo domina Palmeiras no 1º tempo

O Flamengo começou muito bem, com Cebolinha e Ayrton Lucas levando a defesa palmeirense à loucura. Dessa forma, foram eles que criaram duas grandes oportunidades em lances pelo fundo. Na melhor, Pedro, após cruzamento da esquerda, tentou fazer o gol de letra e Werverton defendeu. O Palmeiras, com apenas um atacante mais enfiado, tentava, com muitos meio-campistas, fazer ligações diretas para Rony, único adiantado no esquema bem cauteloso de Abel Ferreira.