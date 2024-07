Estádio do Flamengo: Prefeitura derruba liminar e mantém leilão de terreno do Gasômetro

Rubro-Negro poderá, portanto, participar da hasta pública às 14h30 desta quarta-feira (31), no auditório do Centro Administrativo São Sebastião Crédito: Jogada 10

A Procuradoria Geral do Município, simbolizando a Prefeitura do Rio de Janeiro, conseguiu derrubar a liminar que suspendia o leilão do terreno do Gasômetro. A autorização ocorreu junto à presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) na manhã desta quarta-feira (31). Ou seja, o leilão em hasta pública está mantido, e o Flamengo mantém o sonho de adquirir a área para construção do estádio próprio. O desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, presidente do TRF-2, assinou a decisão às 08h50 desta quarta-feira – menos de seis horas do leilão. O magistrado alegou ”risco de danos graves e irreparáveis ao interesse público” e violação à ordem pública com o cancelamento às vésperas da hasta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine TRF-2 mantém leilão de terreno Em sua sentença, o magistrado alega que os ”fatos já tinham sido analisados pelo desembargador Sérgio Schawaitzer” e cita o ”receio de comprometimento da competição”, visto que a ação irá revitalizar a Zona Portuária do Rio.

“Fato é que a suspensão do ato às vésperas da realização de leilão marcado para a data de hoje (31 de julho), às 14h30m, enseja o reconhecimento da hipótese de violação à ordem pública administrativa. Com risco de danos graves e irreparáveis ao interesse público. Também consistente no receio de comprometimento da competição que exatamente objetiva a revitalização urbanística de área abandonada há bastante tempo e altamente contaminada, com participação de parceiros privados do Município do Rio de Janeiro”, justificou. O desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama ainda determinou que as partes e o Ministério Público Federal recebam intimação com urgência. Procuradoria Geral do Município entra com liminar A Justiça Federal do Rio decidiu suspender o leilão do terreno do Gasômetro após ação popular movida na terça-feira. A decisão se manifestava contrária a desapropriação por hasta pública da área na Zona Portuária do Rio sem autorização prévia do presidente da República.