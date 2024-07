Entre gols e cartões, Luciano ganha respaldo de Zubeldía

Atacante chegou ao 13° gol na temporada mas também na sua 13° advertência no ano. Treinador defende 'estilo' do jogador

O torcedor do São Paulo já sabe que, se Luciano estiver em campo, duas coisas são muito prováveis de acontecer. Ou o camisa 10 vai marcar um gol ou vai receber um cartão amarelo. Na vitória diante do Goiás por 2 a 0, nesta terça-feira (30), no MorumBIS, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, aconteceu os dois.

Artilheiro do time na temporada com 13 gols em 39 jogos, o jogador recebeu também a sua 13ª advertência no ano. Ele abriu o placar contra o Goiás, mas também recebeu o amarelo ao parar um contra-ataque no final da partida. Após a partida, Zubeldía saiu em defesa do seu camisa 10.