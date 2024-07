Dirigentes rubro-negros falam sobre leilão de terreno para estádio do Flamengo

O leilão do terreno do Gasômetro acontece na tarde desta quarta-feira (31). O local é de interesse do Flamengo para construir o seu próprio estádio, uma das metas da atual diretoria rubro-negra. Antes disso, na última última segunda-feira (29), o Conselho Deliberativo do clube autorizou a participação do presidente Rodolfo Landim no evento, exercendo seu “prudente arbítrio” para, se necessário, dar lances acima do valor mínimo estabelecido no edital de R$ 138 milhões.

Os dirigentes rubro-negro Cacau Cotta e Rodrigo Dunshee chegaram confiantes ao leilão e falaram, portanto, sobre suas expectativas para conseguir arrematar a compra.

“Essa é mais uma etapa e quem tem 50 milhões de torcedores do lado não pode ter medo de nada, é contra tudo e contra todos. Expectativa de vitória, de alegria”, disse Cacau Cotta.