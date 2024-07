Corinthians x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (31/7), Corinthians e Grêmio se enfrentam, às 21h30, na Neo Química Arena. É o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou Cianorte-PR, São Bernardo e América-RN. Agora, tenta manter aproveitar a força da sua torcida para abrir vantagem no duelo. Já o Tricolor Gaúcho, que entrou apenas na terceira fase, superou o Operário-PR na última fase após vencer por 3 a 1 em Caxias do Sul. Assim, espera surpreender em São Paulo. Recentemente, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão e empataram em 2 a 2.

Este duelo terá transmissão da Voz do Esporte. A cobertura c0meça às 20h (de Brasília) sob o comando do premiado Cesar Tavares, vice-campeão do prêmio Aceesp 2022 e 2023, e que também estará na narração.