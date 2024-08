Conmebol divulga seleção da Copa América; Raphinha representa o Brasil

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (31) o time considerado o ideal da Copa América-2024. O anúncio ocorre duas semanas após o encerramento do torneio de seleções, disputado nos Estados Unidos. A Argentina, campeã do torneio ao vencer o Uruguai na final, conta com cinco jogadores.

Entre eles, o craque Lionel Messi, que anotou um gol nesta edição. Isso ocorreu logo na partida de estreia diante do Canadá. O atacante Lautaro Martínez foi o artilheiro desta edição, com cinco gols — inclusive o do título na grande final. Emiliano Martínez, com apenas um gol sofrido, foi escolhido o melhor goleiro da Copa América.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vice-campeões, os uruguaios foram representados pelo meio-campista Ugarte. Já pelo lado do Brasil, que caiu nas quartas de final, Raphinha foi o único representante.