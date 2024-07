Comentarista detona Seleção Brasileira Feminina: ‘Proposta covarde’

Comentarista da Globo, Ana Thaís Matos criticou bastante a Seleção Brasileira Feminina de futebol. O time canarinho perdeu para a Espanha, por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), em jogo da última rodada da fase de grupos da Olimpíadas de Paris.

“Fim da primeira fase do futebol feminino Brasil na Olimpíada. Péssimo em todos os jogos. Foi o pior jogo do Brasil que eu já trabalhei: Proposta covarde. A expulsão da Marta 50% dela e 50% na conta do Arthur. Kerolin titular foi outro erro grotesco. Que vergonha! Vergonha!”, escreveu a jornalista.