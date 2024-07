Com pouco espaço, atacante está próximo de deixar o Cruzeiro

Para deixar o Cruzeiro, Bilu vai encerrar o contrato e assinar em definitivo com o time alagoano. O CRB busca um atleta para a posição e o nome do atacante foi muito bem avaliado.

O atacante Rafael Bilu está próximo de deixar o Cruzeiro. O jogador de 25 anos está com pouco espaço no elenco de Fernando Seabra e está muito perto de assinar com o CRB, time que disputa a segunda divisão do futebol brasileiro.

No Cruzeiro, no entanto, ele não teve sorte no período em que passou. Em maio de 2023, o atacante sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e precisou ser submetido a procedimento cirúrgico. O contrato seria até o fim do Campeonato Mineiro daquela temporada, mas precisou ser renovado até o fim da recuperação. Depois passou por avaliação de Nicolás Larcamón, que decidiu aproveitá-lo.

Todavia, ele só passou a ter condições de jogo com a nova diretoria da SAF do Cruzeiro e com a presença de Fernando Seabra como treinador. Após as contratações da janela de transferências, o atleta que já não tinha espaço, perdeu ainda mais possibilidades. Assim, a diretoria da Raposa decidiu por negociá-lo.