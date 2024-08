Com gol anulado nos acréscimos, Corinthians e Grêmio só empatam

Timão e Tricolor não se abriram para o duelo e a vaga permanece aberta para o jogo da volta Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (31), Corinthians e Grêmio empataram sem gols na Neo Química Arena, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com a igualdade, tudo fica em aberto para a semana que vem, quando os dois times se reencontram. Quem vencer no tempo normal, avança. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo jogo A volta entre Corinthians e Grêmio ocorre na próxima quarta-feira (7), no Couto Pereira, em Curitiba.

Primeiro tempo com Grêmio melhor Os primeiros 45 minutos tiveram o Grêmio melhor. Bem postado em campo, o time de Renato Gaúcho sabia explorar os espaços e dava trabalho ao sistema de marcação do Corinthians. A principal barreira era Hugo Souza. Quando o Tricolor chegou com perigo, o goleiro do Timão salvou. Na principal chance, Reinaldo cobrou falta, o arqueiro defendeu. No rebote, Villasanti pegou de primeira e o camisa 1 salvou. O Timão pouco fez. Sem inspiração e preocupado apenas em não sofrer gols, quase não descia. Na única jogada de mais perigo, Ángel Romero achou Yuri Alberto. O camisa 9 ficou sem ângulo e tocou para Charles, que perdeu o tempo da bola na hora da finalização e a zaga gremista afastou. Segundo tempo com expulsão e jogo morno Pouco tempo depois a volta do intervalo, Raniele entrou de forma violenta em Villasanti e o VAR entrou em ação. Na revisão, o árbitro Marcelo de Lima Henrique expulsou o volante do Corinthians. Nos primeiros momentos de vantagem numérica, o Tricolor até jogou melhor e criou ótima oportunidade com Villasanti. Hugo Souza, mais uma vez, salvou.