Cebolinha sai com dores e preocupa o Flamengo

O atacante Everton Cebolinha deixou a partida contra o Palmeiras com dores na coxa direita aos 22 minutos do primeiro tempo. O camisa 11 foi substituído por Luiz Araújo, que acabou fazendo o segundo gol do Fla na vitória por 2 a 0. Pedro abriu o placar – ambos marcados no segundo tempo.

Em comunicado, o Flamengo informou que as dores são no músculo posterior e que ele deve passar por exames para saber se foi apenas uma pancada ou se há lesão no lugar. Assim, ele é dúvida para a partida contra o São Paulo, no sábado (03), no Morumbis, pelo Brasileirão.

Aliás, o Flamengo não poderá contar com Luiz Araújo e Pedro, os autores dos gols, diante do São Paulo. Isso porque o camisa 7 e o centroavante do Fla estão suspensos. Dessa forma, um provável trio de ataque tem Gabigol, Carlinhos e Arrascaeta. Bruno Henrique, em recuperação de lesão, também pode pintar. Outra opção para Tite é armar um time com apenas dois atacantes, reforçando, portanto, o meio-campo.