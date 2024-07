Brasileiro marca e homenageia Son na vitória do Tottenham em amistoso

Na vitória do Tottenham por 4 a 3 sobre a seleção da K-League, da Coreia do Sul, o brasileiro Oberdan foi um dos destaques do time sul-coreano e, além de balançar a rede, homenageou o atacante Son, do clube inglês, após a partida. Os gols do Spurs foram marcados por Kulusevski, Lankshear e Son, duas vezes.

Oberdan, que joga pelo Pohang Steelers, celebrou o gol marcado e imitou a comemoração feita por Son. Após a partida, ele explicou que seu filho é muito fã do atacante do Tottenham.

“Fiz a comemoração do Son porque meu filho é muito fã dele. Pedi desculpas para ele e ele aceitou porque poderia achar que era uma provocação. Tiramos uma foto no vestiário e aproveitei ao máximo essa experiência”, disse Oberdan, que no Brasil se destacou no Figueirense.