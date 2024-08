Billy Arce realiza sonho em jogar no Santos e explica estilo de jogo

“Tive uma conversa com o professor em que ele pediu para falar onde me sinto melhor no campo. Me sinto bem jogando atrás do 9 (centroavante) ou pelo lado esquerdo. Estarei disponível para jogar na posição que ele desejar”, disse Arce.

“Quando enfrentei o Santos pela LDU na Copa Libertadores senti muita admiração. Sempre com muitos jovens, sempre falam do Neymar. Isso me fez sentir e querer algum dia cumprir o sonho de estar em Santos. Graças a Deus consegui hoje. Considero que será importante a adaptação a um futebol novo, muito rápido, com muita técnica. Espero sentir o apoio dos meus companheiros, da comissão técnica e tratar de ajudar a equipe no dia a dia e nos objetivos traçados”, disse.

Nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o atacante equatoriano Billy Arce foi apresentado pelo Santos. Ao lado de Serginho Chulapa, o jogador ressaltou que é um sonho em vestir a camisa do Peixe e ainda falou sobre principais características e onde pode atuar no esquema do técnico Fábio Carille.

“Recebi interesse (do Santos) anteriormente, porém eu tinha contrato com o clube na Inglaterra (Brighton) e também com a LDU, minha saída seria complicada. Agora, estou muito feliz, um sonho cumprido de poder estar aqui e vestir a camisa do Santos. É uma honra estar em clube tão importante e histórico”, comentou.

O Santos já tinha interesse por Arce anteriormente, mas o negócio não se concretizou em ambas as oportunidades. Ele revelou que tinha contrato com o Brighton e com a LDU nas ocasiões.

Quesões extracampo

Arce evitou relembrar algumas polêmicas que envolveram seu nome no passado. Em 2019, quando estava no Barcelona-EQU, postou uma foto ao lado de Arboleda, zagueiro do São Paulo, que apareceu vestindo a camisa do Palmeiras. A situação, aliás, não repercutiu bem entre os torcedores são-paulinos.

“São coisas do passado. Quero me concentrar no presente que é o Santos. Quero ser feliz aqui, disfrutar. Ter um bom desempenho para ficar contente pessoalmente, com a torcida, com meus companheiros e com o corpo técnico que me deu toda a confiança”, destacou.

Novo reforço do Santos não atua desde maio

Todavia, o atacante fez duas temporadas no seu antigo clube e também soma passagens por Peñarol, Independiente del Valle, LDU e Barcelona, do Equador. Assim, ele marcou sete gols em 40 jogos pelo Once Caldas. Sua última aparição foi no dia 31 de maio, quando atuou por 85 minutos.

O Santos, aliás, corre para regularizar Billy Arce no BID antes do duelo contra o Sport, nesta sexta-feira. O jogador, no entanto, disse que ainda não deve estrear pelo Peixe neste jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.