Bernal se torna a contratação mais cara do Fluminense nesta temporada

O Fluminense acertou a contratação de Facundo Bernal, de 20 anos, que pertencia ao Defensor Sporting, do Uruguai. Na negociação, o Tricolor irá pagar US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta. Isso o transforma na negociação mais cara do clube carioca na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência, vem David Terans, que chegou vindo do Pachuca, do México, no valor de R$ 14 milhões, enquanto o zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal, custou aos cofres do clube R$ 12 milhões. No geral, o clube já planejou o gasto de R$ 62,1 milhões em 2024.