Atlético-MG leva susto, mas empata com CRB nas oitavas da Copa do Brasil

Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em caso de novo empate, a vaga para as quartas de final será definida nos pênaltis. Além disso, quem passar de fase garante uma premiação de R$ 4,51 milhões.

O Atlético Mineiro sofreu, mas buscou o empate contra o CRB no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (31), o Galo viu o adversário abrir 2 a 0 nos primeiros minutos de jogo, mas buscou o placar de 2 a 2 e segue com boas condições para garantir a classificação no jogo da volta, em Belo Horizonte. Paulinho, de pênalti, e Gustavo Scarpa marcaram os gols da equipe mineira. Por outro lado, Willian Formiga e Léo Pereira balançaram a rede para os donos da casa no estádio Rei Pelé. Contudo, a notícia ruim para o torcedor atleticano foi a lesão de Hulk, que precisou ser substituído antes dos 15 minutos de jogo.

O técnico do CRB, Daniel Paulista, montou uma formação mais defensiva para o jogo desta quarta-feira. O treinador optou pelo retorno de Willian Formiga ao time titular, e o lateral-esquerdo marcou um dos gols da equipe. No entanto, não foi o suficiente para sair de campo com a vitória, embora a equipe ainda esteja viva na competição, em busca de uma vaga inédita nas quartas de final.

O jogo

O CRB surpreendeu o Atlético-MG logo no início do primeiro tempo e, aos 6 minutos, já estava ganhando por 2 a 0. Willian Formiga marcou de cabeça após um escanteio cobrado por Gegê aos 5 minutos, e Léo Pereira ampliou um minuto depois com um chute de fora da área. A situação do Atlético-MG piorou com a lesão de Hulk, que deixou o campo aos 15 minutos. No entanto, o Galo conseguiu se reencontrar aos poucos e Paulinho, de pênalti, diminuiu o prejuízo para os visitantes antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Atlético fez alterações na equipe, mudou a postura e rapidamente surtiu efeito. Assim, Gustavo Scarpa aproveitou assistência de Paulinho e acertou um belo chute para deixar tudo igual no placar. O jogador ainda se envolveu em uma confusão com Willian Formiga, que acabou expulsando o jogador do CRB aos 12 minutos. Dessa maneira, o jogo ficou ainda mais favorável para os mineiros buscarem a virada. Cadu, que saiu do banco, chegou a balançar a rede na reta final, mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR. Dessa maneira, o placar de 2 a 2 prevaleceu até o fim do jogo.