André, do Fluminense, está fora do duelo com Juventude, pela Copa do Brasil

Volante será poupado pela comissão técnica e não viajou com o elenco para Caxias do Sul, no jogo de idas das oitavas

Depois de três vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil, porém deve poupar jogadores para o duelo com o Juventude. Um deles será André, que não viajou com o elenco para Caxias do Sul, onde o Tricolor entra em campo às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (1). A informação é do portal ‘ge”.

Vale lembrar que o volante retornou de lesão e fez cinco partidas desde a estreia do técnico Mano Menezes, contra o Internacional, no Maracanã. Ele ficou de fora apenas no jogo com o Fortaleza, no Castelão, já que estava suspenso pelo terceiro amarelo.