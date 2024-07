Ancelotti confirma estreia de Endrick contra o Milan nesta quarta-feira

Jovem atuará por 45 minutos no duelo com os Rossoneros, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), nos Estados Unidos

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que Endrick atuará por 45 minutos no duelo com o Milan, em sua estreia pelo Real Madrid, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Afinal, o clube merengue está nos Estados Unidos para uma série de amistosos na pré-temporada.

O jovem, que se apresentou no último dia 27, tem participado ativamente dos treinamentos. No último domingo (28), aliás, o atleta viajou com o elenco para a turnê nos Estados Unidos.

‘Boas-vindas’ de zagueiro alemão

No dia seguinte (29), recebeu as “boas-vindas” de Rüdiger, com uma entrada no treinamento. Dessa forma, alguns comentaristas que transmitiam a atividade pela Real Madrid TV deram risada da jogada, que foi um misto de batismo do brasileiro, de apenas 18 anos.

“Não aconteceu nada. Se ele disse alguma coisa para ele, não sei (risos). Antônio (Rüdiger) é um jogador fantástico e um grande companheiro de equipe. Ele o acolheu”, comentou Ancelotti sobre o lance.