América-MG x Botafogo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na parte inferior da tabela, Coelho e Botafogo se enfrentam no Independência, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira Crédito: Jogada 10

Em situação delicada no Brasileirão Sub-20, América-MG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (1º de agosto), em jogo válido pela 16ª rodada da competição. O Coelho ainda luta por vaga à próxima fase, enquanto o Alvinegro precisa do triunfo para sair das últimas posições. Afinal, o América-MG é apenas o 13º colocado, com 19 pontos, a cinco do Goiás, que abre o G8 do torneio. Contudo, o Botafogo está em situação mais complicada ainda. Os cariocas amargam a lanterna da competição, com apenas 11 somados, já sem chances de classificação. Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (1º de agosto) não terá transmissão. Como chega o América-MG O América chega para o confronto com possibilidades de se aproximar do grupo que garante um lugar nas quartas de final. Na última rodada, contudo, ficou no 0 a 0 com o São Paulo, fora de casa, o que prejudicou na luta pelo G8.