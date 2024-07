Vegetti tenta encerrar jejum pelo Vasco na Copa do Brasil

Atacante marcou em todas as fases da competição e pode voltar a balançar as redes contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly

Pablo Vegetti é o destaque do Vasco na Copa do Brasil. O argentino marcou quatro gols em quatro jogos e foi fundamental nas classificações em todas as fases do torneio. O atacante, aliás, quer encerrar o jejum de gols contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly.

