Torcedores do Inter protestam durante treino: ‘Elenco vagabundo’

O começo da semana de trabalho do Internacional no CT Morada dos Quero-Queros não foi tranquilo. Um grupo de cerca de 50 torcedores foi até o local na tarde desta terça-feira para protestar, entrando em conflito com um contingente da Brigada Militar que dava segurança ao treino. Os alvos principais do protesto foram o presidente Alessandro Barcellos, o diretor esportivo Magrão e o grupo de jogadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Antes mesmo do protesto, os muros próximos do CT amanheceram pichados com frases contra os jogadores e os dirigentes. À tarde, o grupo fez um protesto, inicialmente pacífico. Porém, alguns torcedores arremessaram objetos contra os policiais, que revidaram com bombas de efeito moral e gás de pimenta.

Os colorados carregavam faixas com dizeres “Elenco vagabundo”, “Jogadores sem alma” e “Barcello$ e Becker, fora fraca$$ado$”, com o presidente Alessandro Barcellos e o vice de futebol Felipe Becker como alvos. Os presentes cantavam “p.q.p, tem que ter raça para jogar no Beira-Rio” e outras músicas com cobranças. Enquanto isso, Roger tentava orientar os jogadores em um treino no gramado do CT. Em vários momentos, o treinador exigiu movimentação e repetiu que não queria bolas pelo alto, dando indícios do que deseja para o time colorado nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Inter vive momento conturbado O Inter, aliás, vive momento conturbado. São 10 jogos sem vencer e duas eliminações no período, para Juventude na Copa do Brasil e Rosario Central na Sul-Americana. O técnico Eduardo Coudet, aliás, foi demitido entre o primeiro e o segundo jogo da terceira fase do torneio nacional. Roger Machado, por sua vez, chegou entre a primeira e a segunda partida do playoff da competição continental.