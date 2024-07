Titular contra o Palmeiras, Matheus Cunha tem bons números pelo Flamengo. Confira!

Matheus Cunha, aliás, disputou os dois únicos jogos do Flamengo na Copa do Brasil nesta temporada, os confrontos contra o Amazonas pela Terceira Fase da competição (duas vitórias rubro-negras por 1 a 0).

Evidentemente que alguns torcedores ficaram com um pé atrás com a decisão do treinador, afinal o time vinha jogando com Rossi, que conta a aprovação dos rubro-negros, em sua maioria. Além disso, o fato do próximo jogo ser contra o grande rival no cenário nacional também pesa. Mas, por outro lado, os números apontam que Matheus Cunha vem sabendo aproveitar as oportunidades.

Antes da chegada de Rossi, Matheus Cunha era o dono da posição. Ele, inclusive, estava na equipe que chegou à final da Copa do Brasil em 2023, contra o São Paulo. Mas, para o segundo jogo, o argentino foi escalado. Na ocasião, o time carioca empatou por 1 a 1 (perdeu na ida por 1 a 0).