São Paulo sai na frente do Goiás na Copa do Brasil

No MorumBIS, após primeiro tempo truncado e com poucas chances, Tricolor, com um a mais, se impõe na etapa final e vence por 2 a 0

Deu São Paulo no duelo desta terça-feira (30/7) no MorumBIS, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil: 2 a 0. O Tricolor Paulista mereceu o triunfo, embora não tenha feito grande jogo. O Goiás, por sua vez, jogou fechado, na retranca. Além disso, como ficou com dez a partir dos 34 minutos do primeiro tempo, pouco apareceu na frente. Os gols do São Paulo foram no segundo tempo, com Luciano e Calleri.

O jogo de volta será no dia 8/8, em Goiânia. O São Paulo avança mesmo se perder por um gol. O Goiás se vencer por dois de diferença, leva o jogo para os pênaltis, Se quiser ir às quartas de forma direta, os goianos precisam vencer por três ou mais gols. Quem passar deste duelo abocanha a premiação de R$ 4,515 milhões.

Primeiro tempo truncado

Como era de se esperar, o São Paulo teve muito mais volume. Porém, sempre com dificuldade em sair da forte marcação do Goiás na sua intermediária de defesa. Tirando uma jogada de Ferreirinha pela direita, saindo da marcação e chutando uma bola que não deu em nada, o que o time paulista fez foram chuveirinhos infrutíferos. O Goiás tinha como estratégia lançamentos para Paulo Baya em contra-ataque, mas a bola não chegou no velocista.