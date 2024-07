São Paulo e James Rodríguez chegam a acordo para rescisão de contrato

A saída de James Rodríguez do São Paulo é questão de tempo. Pouco tempo. Afinal, faltam apenas as assinaturas das partes para a rescisão de contrato, enfim, sair do papel. O clube negociou durante uma semana o distrato e chegou a um acordo com o jogador, que deve encerrar de vez sua passagem pelo Morumbis até o fim da semana.

Como adiantado nesta terça-feira (30) pelo Jogada10, o Tricolor pressionou o meia colombiano para que acontecesse um ”fim de relacionamento” amigável. Afinal, o melhor jogador da Copa América não recebeu propostas para deixar o clube, mesmo tendo feito grande competição continental.