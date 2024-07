Santos x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem clássico no CT Rei Pelé nesta quarta-feira, às 15h, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro da categoria

Santos e Corinthians duelam nesta quarta-feira (31), às 15h, no Centro de Treinamento Rei Pelé, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. O Peixe está na nona colocação, com 21 pontos e precisa vencer para entrar no grupo dos oito primeiros que se classificam para a próxima fase. Já o Timão está na 15° posição e com 15 pontos, buscando se afastar dos últimos colocados. Mas para uma classificação precisaria de um milagre.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Santos TV, no Youtube.

Como chega o Santos

O Peixe ainda briga por uma vaga no mata-mata do Brasileirão Sub-20. A equipe tinha chance de entrar no G-8, mas perdeu para o Atlético Goianiense por 3 a 0, fora de casa e caiu para a nona posição. Agora, uma vitória no clássico mantém a equipe viva para ir a próxima fase. O destaque da equipe fica por conta do centroavante Enzo Monteiro, artilheiro do time na temporada e que já treinou com os profissionais neste ano.