Santos inicia preparação para o duelo contra o Sport

O jogador se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa e não tem prazo para retornar. A tendência é de que Serginho siga no time titular. Além disso, o zagueiro Joaquim já está acertado com o Tigres, do México, e não joga mais pelo clube. Assim, Jair Cunha também será mantido na equipe principal.

O Santos se reapresentou nesta terça-feira (30), após empatar em 1 a 1 com o CRB, fora de casa, e abriu a preparação para o duelo contra o Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille sabe que não poderá contar com o meia Giuliano.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o CRB realizaram uma atividade leve no gramado. O restante do grupo participou de treino técnico no campo. Sob forte chuva, o técnico Fábio Carille decidiu fazer atividades específicas e de recondicionamento físico.

Aliás, o duelo contra o Sport vale o título simbólico do primeiro turno. Caso o Santos vença a partida, garante este marco. Atualmente, o Leão do Recife é o sexto colocado, com 28 pontos, mas com dois jogos a menos, é a única equipe que ainda pode ultrapassar o Peixe na tabela, antes do final da primeira parte do campeonato.

Nesta quarta-feira (31), o Santos volta a treinar para a partida onde o técnico Fábio Carille deve esboçar o time titular. Uma provável equipe tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.