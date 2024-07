Romário tem conta bloqueada por dívida com Dunga; saiba valores

A Justiça do Distrito Federal bloqueou as contas do senador Romário devido a uma dívida com Dunga. O processo envolvendo os ex-jogadores, que foram companheiros no tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, se arrasta desde 2018. As informações são do Uol.

De acordo com certidão publicada na última quinta-feira (25), o tribunal anexou ao processo comprovantes de pesquisa referentes aos ativos financeiros de Romário. O bloqueio contabiliza R$ 3.327,48. Ainda assim, o valor representa menos de 10% da dívida do senador com Dunga, que contabiliza R$ 56.807,05. A Justiça determinou ainda que o ex-camisa 11 seja informado sobre o bloqueio, além de deixar em aberto uma manifestação dele, caso queira.