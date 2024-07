PSG negocia com joia portuguesa e pode ceder Renato Sanches por empréstimo

O PSG tenta fechar a contratação de João Neves, joia do Benfica, de apenas 19 anos. Segundo o jornal “A Bola”, a negociação avançou na última segunda-feira (29), após semanas de conversas. Sendo assim, os clubes caminham para um acordo que giraria em torno de 70 milhões de euros (R$ 426 milhões).

O jovem, aliás, tem o desejo de se transferir para o PSG. Além disso, o clube francês ofereceu um salário 10 vezes maior do que o jogador recebe no Benfica, de acordo com o “A Bola”.

Por outro lado, os clubes estão próximos de acertar a volta de Renato Sanches ao Benfica. Pouco utilizado no futebol francês, o meia, de 26 anos, deve chegar por empréstimo, sem custos. O desejo pela transferência partiu do próprio atleta, segundo a imprensa internacional.

