Palmeiras x Flamengo reúne lista de jogadores que vestiram as duas camisas

Flamengo e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, o embate pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Dois dos elencos mais poderosos do Brasil atualmente, contam com grandes estrelas, mas também com atletas que já defenderam as duas camisas. Assim, o duelo traz grandes candidatos para aplicar a famosa ”lei do ex”.

No Palmeiras, Marcelo Lomba, Richard Ríos e Lázaro já vestiram a camisa Rubro-Negra em sua carreira. Por outro lado, o lateral-esquerdo Matías Viña já atuou no Verdão. Além disso, o técnico Tite já teve um passado Alviverde, mas sem sucesso. Contudo, outros dois jogadores, ídolos em seus clubes, chamam a atenção por quase trocaram de lado recentemente.