Números comprovam a importância de Luz Araújo ao Flamengo no Brasileirão

Luiz Araújo entre todos do @Flamengo no @Brasileirao 2024:

O jogador, entre todos da equipe carioca, foi quem mais teve grandes chances criadas. Além de cruzamentos e dribles certos, é também quem mais fez gols de fora da área . Na sequência, Luiz Araújo fica em segundo no número de assistências, participações em gols, passes decisivos, duelos ganhos e em posses ganhas no ataque.

Luiz Araújo é um dos pilares do técnico Tite nesta temporada. O camisa 7 já atuou em 40 das 42 partidas do time carioca neste ano entre todas as competições: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Inclusive, no Brasileirão, números do Sofascore mostram a importância do atacante para a equipe.

Nesse sentido, o atacante é, ainda, o terceiro do time em desarmes, em faltas sofridas e bolas recuperadas. Ao todo, o jogador atuou em 19 partidas do Rubro-negro na competição, ou seja, em todas até o momento – sendo 12 como titular, com três gols e quatro assistências na competição.

Com o terceiro cartão amarelo, o atacante é desfalque na partida contra o São Paulo no Morumbis, no próximo sábado (3) às 21h30 (de Brasília). No entanto, o jogador está à disposição do técnico Tite para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (31), às 20h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã.

