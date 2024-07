Mbappé fica próximo de pagar quantia milionária e virar dono de clube na França

De acordo com a imprensa francesa, craque francês vai adquirir 80% das ações do Caen e desembolsará quase R$ 122 milhões

Mesmo com apenas 25 anos, Mbappé já faz movimentos para empreender fora das quatro linhas. Afinal, segundo o jornal francês “Le Parisien”, ele está próximo de se tornar proprietário de um clube na França, seu país natal. Trata-se do SM Caen, que atualmente disputa a Segunda Divisão local. As tratativas ocorrem já há algumas semanas, e a tendência é que haja um desfecho positivo.

O novo jogador do Real Madrid vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 122 milhões na cotação atual). É o montante para adquirir 80% das ações do Caen. Assim, caso ocorra a concretização das negociações, o atacante tomará o lugar de acionista majoritário que era do fundo de investimentos americano Oaktree. A propósito, o restante das ações ficará sob posse do presidente do conselho de supervisão do clube francês, Pierre-Antin Capton.