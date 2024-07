Liverpool x Arsenal: escalações e onde assistir

Gigantes do futebol europeu se enfrentam em amistoso da pré-temporada nos Estados Unidos

Clássico de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Liverpool e Arsenal se enfrentam, nesta quarta-feira (31), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para 2024/25.

Como chega o Liverpool

Os Reds atravessam um período de reconstrução e estão no início de trabalho do técnico Arne Slot, contratado para substituir Jürgen Klopp. Dessa maneira, o Liverpool vai para o segundo amistoso nesta pré-temporada, ainda sem alguns jogadores que participaram da Eurocopa e Copa América, que seguem de férias.

No primeiro compromisso, o Liverpool venceu o Betis, da Espanha, por 1 a 0, com gol de Szoboszlai.