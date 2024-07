Landim vibra com aprovação por estádio do Flamengo: ‘Vamos transformar o nosso inferno’

Presidente reforça saúde financeira do clube após aprovação para participar do leilão para compra do terreno: 'Passo factível' Crédito: Jogada 10

Depois do Conselho Deliberativo do Flamengo autorizar o clube a participar do leilão para compra do terreno do Gasômetro, onde pretende erguer seu estádio, o presidente Rodolfo Landim fez suas declarações. O mandatário ressaltou a importância para construção e já deu a data de possível inauguração. "No fundo, o grande ganhador dessa história toda, na minha percepção, vai ser o torcedor. Vai ter uma casa própria, finalmente, esse era o nosso sonho. Tenho muita convicção de que isso vai acontecer e de forma como a torcida quer. Muito mais arena, muito mais caldeirão. Como diz Gabigol, vamos transmformar no nosso inferno", destacou. Leilão e data de inauguração Rodolfo Landim prega cautela no momento mesmo com aprovação. O mandatário reforçou que ainda precisa arremata o leião para o sonho do estádio seguir, mas mesmo já deu até data para inauguração do estádio.

“A gente ainda precisa arrematar o terreno no leilão. A partir do momento em que a gente toma posse, existe uma série de ações. Um projeto básico, um nível de detalhamento muito maior e aprovar isto aqui dentro com os sócios. Depois disso, partir para um projeto executivo, já de detalhamento e com estruturação financeira estabelecida para que a gente possa implementar o estádio dentro do cronograma. “A gente pretende tomar posse do terreno muito breve, mas todas essas etapas vão demorar. O projeto básico que vai correr junto com as licenças e a gente está preservando aí em um ano e meio. Vai ter que passar por licenças estaduais por diferentes órgãos e depois a execução do projeto construtivo. A gente colocou a data de 15 de novembro de 2029, que é o aniversário do clube, mas quem sabe a gente não consegue em 15 de novembro de 2028? O lance mínimo previsto, aliás, é de R$ 138.195.000,00 e precisa ser à vista, de acordo com as normas do edital de leilão. O leilão público do Gasômetro será na próxima quarta-feira, às 14h30 (de Brasília) no auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), sede da Prefeitura do Rio de Janeiro.